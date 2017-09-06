Россия заслуживает более высоких рейтингов, считает Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и стабильность на валютном рынке позволяют России иметь более высокие суверенные рейтинги международных агентств, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Агентство S&P 15 сентября должно принять очередное решение по суверенному рейтингу России.

"Консультации с рейтинговыми агентствами проходят постоянно. Будем смотреть", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ВЭФ-2017, отвечая на вопрос, ожидает ли он улучшения рейтинга.

По словам министра, некоторые страны с более высоким рейтингом имеют гораздо худшую ситуацию с точки зрения макроэкономической динамики, экономического роста и его устойчивости. "С этой точки зрения, конечно, российская экономика должна быть сильнее. И те опасения, которые рейтинговыми агентствами высказывались, особенно в 2015-2016 годах, сейчас во многом уже просто безосновательны", — отметил министр.

"Мы близки к стабильной и низкой инфляции, вернулись к экономическому росту, стабильная динамика на валютном рынке, созданы механизмы защиты экономики от внешних шоков, от волатильности цен на нефть. Все эти, конечно, факторы вместе взятые позволяют говорить нам, что Россия заслуживает более высоких рейтингов. Но конкретные рейтинги — это решение конкретных рейтинговых комитетов, рейтинговых агентств", — заключил Орешкин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.