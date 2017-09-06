Россия заслуживает более высоких рейтингов, считает Орешкин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и стабильность на валютном рынке позволяют России иметь более высокие суверенные рейтинги международных агентств, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Агентство S&P 15 сентября должно принять очередное решение по суверенному рейтингу России.
"Консультации с рейтинговыми агентствами проходят постоянно. Будем смотреть", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ВЭФ-2017, отвечая на вопрос, ожидает ли он улучшения рейтинга.
По словам министра, некоторые страны с более высоким рейтингом имеют гораздо худшую ситуацию с точки зрения макроэкономической динамики, экономического роста и его устойчивости. "С этой точки зрения, конечно, российская экономика должна быть сильнее. И те опасения, которые рейтинговыми агентствами высказывались, особенно в 2015-2016 годах, сейчас во многом уже просто безосновательны", — отметил министр.
"Мы близки к стабильной и низкой инфляции, вернулись к экономическому росту, стабильная динамика на валютном рынке, созданы механизмы защиты экономики от внешних шоков, от волатильности цен на нефть. Все эти, конечно, факторы вместе взятые позволяют говорить нам, что Россия заслуживает более высоких рейтингов. Но конкретные рейтинги — это решение конкретных рейтинговых комитетов, рейтинговых агентств", — заключил Орешкин.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером Третьего Восточного экономического форума.
На форум во Владивосток приехали более четырех тысяч гостей.
В рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.
В рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.
Стенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума.
На выставке "Улица Дальнего Востока" регионы стараются рассказать о своих этнокультурных особенностях и природных богатствах, а также продемонстрировать гостям форума местную кухню.
Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока".
Стенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока".
Во время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".
Глава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
На площадке Восточного экономического форума регионы представят свои инвестиционные возможности и проекты в области рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, логистики и производства.
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Стенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока".
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