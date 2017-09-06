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Экономика

Россия заслуживает более высоких рейтингов, считает Орешкин

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (169)
07:5606.09.2017
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© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и стабильность на валютном рынке позволяют России иметь более высокие суверенные рейтинги международных агентств, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Президент Китая Си Цзиньпин прибыл на открытие саммита БРИКС в Китае. 3 сентября 2017
© REUTERS / Fred Dufour
В БРИКС поддержали идею России по созданию рейтингового агентства группы
Агентство S&P 15 сентября должно принять очередное решение по суверенному рейтингу России.

"Консультации с рейтинговыми агентствами проходят постоянно. Будем смотреть", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ВЭФ-2017, отвечая на вопрос, ожидает ли он улучшения рейтинга.

По словам министра, некоторые страны с более высоким рейтингом имеют гораздо худшую ситуацию с точки зрения макроэкономической динамики, экономического роста и его устойчивости. "С этой точки зрения, конечно, российская экономика должна быть сильнее. И те опасения, которые рейтинговыми агентствами высказывались, особенно в 2015-2016 годах, сейчас во многом уже просто безосновательны", — отметил министр.

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимов. Архивное фотоа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АКРА в начале 2018 года выпустит первые рейтинги по международной шкале
"Мы близки к стабильной и низкой инфляции, вернулись к экономическому росту, стабильная динамика на валютном рынке, созданы механизмы защиты экономики от внешних шоков, от волатильности цен на нефть. Все эти, конечно, факторы вместе взятые позволяют говорить нам, что Россия заслуживает более высоких рейтингов. Но конкретные рейтинги — это решение конкретных рейтинговых комитетов, рейтинговых агентств", — заключил Орешкин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

Подготовка к открытию Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИнформационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером Третьего Восточного экономического форума.Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером Третьего Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа форум во Владивосток приехали более четырех тысяч гостей.Выставочные стенды компаний на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На форум во Владивосток приехали более четырех тысяч гостей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.Девушки во время Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.Стенд Министерства природы России (Минприроды) на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума.Стенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа выставке "Улица Дальнего Востока" регионы стараются рассказать о своих этнокультурных особенностях и природных богатствах, а также продемонстрировать гостям форума местную кухню.На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На выставке "Улица Дальнего Востока" регионы стараются рассказать о своих этнокультурных особенностях и природных богатствах, а также продемонстрировать гостям форума местную кухню.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока".Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках ВЭФ-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока".Стенд Камчатки на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".Девушки на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Во время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГлава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Глава московского представительства японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке ВЭФ-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа площадке Восточного экономического форума регионы представят свои инвестиционные возможности и проекты в области рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, логистики и производства.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На площадке Восточного экономического форума регионы представят свои инвестиционные возможности и проекты в области рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, логистики и производства.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДва многофункциональных истребителя Су-35 во время открытия выставки "Улица Дальнего Востока" совершили демонстрационные полеты над бухтой Аякс. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.Самолет Су-35 над бухтой Аякс на открытии выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Два многофункциональных истребителя Су-35 во время открытия выставки "Улица Дальнего Востока" совершили демонстрационные полеты над бухтой Аякс. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа форуме планируется подписать план реализации туристического проекта "Восточное кольцо". Согласно проекту, Приморье станет своеобразным хабом, который будет аккумулировать и перераспределять потоки туристов из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных маршрутов.Стенд Федерального агентства по туризму (Ростуризм) на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На форуме планируется подписать план реализации туристического проекта "Восточное кольцо". Согласно проекту, Приморье станет своеобразным хабом, который будет аккумулировать и перераспределять потоки туристов из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных маршрутов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума.Стенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Стенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках ВЭФ-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока".Стенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГостей Восточного экономического форума ждет масштабная культурная программа, включающая выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, постановку балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и открытие фотовыставки "Первозданная Россия".На открытии выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Гостей Восточного экономического форума ждет масштабная культурная программа, включающая выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, постановку балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и открытие фотовыставки "Первозданная Россия".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ организована спортивная программа, включающая Международный турнир по дзюдо, а также мастер-классы по различным видам спорта.На набережной бухты Аякс, где открылась выставка Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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В рамках ВЭФ организована спортивная программа, включающая Международный турнир по дзюдо, а также мастер-классы по различным видам спорта.
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