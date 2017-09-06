Россия предлагает Японии построить переход от Хоккайдо до Сахалина

Стенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Стенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. РФ серьезно предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина, заявил в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Хочу, чтобы участники сессии знали, что мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть возможность строительства смешанного перехода, автомобильно-железнодорожного перехода от Хокайдо до южной части Сахалина. При этом мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы по доведению до тихоокеанского побережья железной дороги и построения такого сложного перехода от материка до Сахалина. В таком случае это даст ещё дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой", — рассказал он.

По словам Шувалова, этот проект возможен при современных технологиях, при этом не так дорого обойдется.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.