Минэнерго к концу года проработает запрет оборота ламп накаливания от 50 Вт

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Минэнерго РФ до конца года проработает вопрос о запрете на оборот ламп накаливания мощностью выше 50 Вт, сообщил журналистам замминистра энергетики Антон Инюцын.

Закон предусматривает возможность введения таких ограничений, поэтому мы будем рассматривать, предлагать правительству дальше запрещать такие лампы… Сейчас ограничения по продаже в принципе действует (для ламп накаливания — ред.) от 100 Вт — уже нельзя производить, продавать. Мы рассматриваем возможность дальше пойти и ограничить до 50 (Вт — ред.)", — сообщил Инюцын.

Он отметил, что за последние годы сформировалась достаточная производственная база, снизилась стоимость энергосберегающих ламп. Так, за последние 5 лет доля светодиодных ламп выросла с 2% до 28% рынка, рассказал замминистра.

"Тем не менее, надо дальше создавать условия, чтобы эти лампочки стоили как, например, в Индии, 1,5 — 2 доллара. У нас они все равно, если приводить в соответствующих ценах, стоят примерно 3,5 доллара", — пояснил Инюцын.

По его словам, на долю освещения приходится около 13% годового энергопотребления в РФ. Он подчеркнул, что вопрос требует серьезной проработки, в том числе с участием экспертного сообщества.

"Я думаю, надо взять несколько месяцев, чтобы до конца года, если будут положительные расчеты, которые позволят обосновать запрет", — ответил Инюцын на вопрос о том, когда Минэнерго может представить в правительство свои предложения.