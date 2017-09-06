Шувалов: правительство скоро начнет обсуждение законопроекта о криптовалюте

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Вопрос регулирования криптовалют в РФ пока на уровне дискуссий, но правительство в ближайшее время начнет серьезно обсуждать законопроект, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это (вопрос регулирования криптовалют — ред.) пока дискуссия. Нет еще определения законодательного криптовалюты, какую Банк России будет иметь компетенцию в отношении криптовалюты, как это все будет оформлено. Это пока еще только предложения экспертов", — сказал Шувалов.

"Но скоро, я надеюсь, в ближайшее время, мы выйдем на законодательную площадку, и это дело будем серьезно обсуждать", — добавил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли введение регулирования рынка криптовалют в 2018 году, первый вице-премьер сказал: "Это будет зависеть от воли законодателей, от обеих палат Федерального собрания".

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.