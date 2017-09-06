Правительство внесет в Госдуму законопроект по НДД в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект по налогу на добавленный доход (НДД), сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Будет внесен правительством в Госдуму в ближайшее время. Задача стоит принять закон в этом году. Здесь нет никаких возражений со стороны федеральных органов власти, сейчас просто пакет документов дорабатывается для рассмотрения на заседании правительства и внесения в Госдуму", — сообщил Новак.

Пилотный проект по введению налога на добавленный доход (НДД), который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, планируется запустить с 2018 года. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений, и по задумке Минфина должен, по сути, заменить экспортную пошлину.