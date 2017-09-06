Правительство внесет в Госдуму законопроект по НДД в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект по налогу на добавленный доход (НДД), сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.
Пилотный проект по введению налога на добавленный доход (НДД), который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, планируется запустить с 2018 года. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений, и по задумке Минфина должен, по сути, заменить экспортную пошлину.