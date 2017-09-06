Помощник президента поддержал обнуление НДС для внутренних авиаперевозок

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Помощник президента РФ, бывший министр транспорта Игорь Левитин поддерживает идею Минтранса об обнулении НДС для внутренних авиаперевозок.

Министр транспорта Максим Соколов ранее сообщил, что министерство направило в правительство РФ предложения по изменению налогового законодательства. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявлял, что не поддерживает обнуление НДС.

"Министерство предлагает отменить НДС. Я считаю, что надо поддержать, так как это развитие не только перевозок, но и промышленности", — сказал Левитин РИА Новости в кулуарах ВЭФ.

По его словам, эта тема будет рассматриваться в среду на заседании президиума Госсовета.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.