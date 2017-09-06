Правительство обсуждает льготы по НДПИ для обводненных месторождений

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Окончательное решение по льготам по НДПИ для обводненных месторождений еще не принято, вопрос обсуждается, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вопрос рассматривается, находится в правительстве, пока окончательное решение не принято", — ответил Новак на соответствующий вопрос.

Ранее в сентябре газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, написала, что "Роснефть" просит правительство вдвое снизить ставку НДПИ на нефть для своей части Красноленинского месторождения (75% с запасами 750 миллионов тонн), которое считает высокообводненным.

Издание отмечало, что аналогичная льгота для обводненных месторождений "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "Лукойла", "Газпром нефти" и "Славнефти" предусмотрена внесенным в правительство законопроектом Минэнерго. Толчком к его разработке стала просьба "Роснефти" о льготах для одного из крупнейших в РФ нефтяных месторождений — Самотлорского, компания уже более полугода пытается добиться таких льгот.

СМИ ранее сообщали, что "Роснефть" против включения Минфином Самотлора в список пилотов по НДД. Компания настаивает на снижении ставки НДПИ вдвое с 2018 года и на 10 лет для месторождений с запасами более 150 миллионов тонн и обводненностью выше 90%.