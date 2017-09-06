Минтранс готовит предложения по возобновлению полетов в Каир

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Минтранс РФ готовит предложения по возобновлению полетов в Каир; будут ли это регулярные или чартерные рейсы — зависит от интересов компаний, заявил журналистам глава министерства Максим Соколов.
При этом он отметил, что "Аэрофлот" пока не открыл свой офис во втором терминале аэропорта Каира. "Это решение будет как раз приниматься параллельно с решением о возобновлении авиасообщения", — сказал Соколов.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.