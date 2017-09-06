Минтранс готовит предложения по возобновлению полетов в Каир

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Минтранс РФ готовит предложения по возобновлению полетов в Каир; будут ли это регулярные или чартерные рейсы — зависит от интересов компаний, заявил журналистам глава министерства Максим Соколов.

"Мы готовим предложения о возобновлении авиасообщения, действительно, пока только в направлении Каира. Регулярные или чартерные — это будет уже зависеть от интересов компаний, как российских, так и египетских. Те форматы рейсов будут предложены уже непосредственно самими авиакомпаниями", — сказал министр в рамках ВЭФ.

При этом он отметил, что "Аэрофлот" пока не открыл свой офис во втором терминале аэропорта Каира. "Это решение будет как раз приниматься параллельно с решением о возобновлении авиасообщения", — сказал Соколов.

По его словам, сроки визита российских специалистов для инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха зависят от того, когда российская сторона получит соответствующее предложение. "Пока его не получили", — сообщил министр.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.