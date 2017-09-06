ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил возможности изменения условий соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в случае его продления на период после первого квартала 2018 года.

"Все возможно. Возможно, если понадобится изменять условия, возможно, будем такие вопросы обсуждать", — сказал Новак журналистам в кулуарах ВЭФ-2017, отвечая на вопрос, возможно ли изменение условий сделки ОПЕК+ после марта или может быть только ее продление на существующих условиях.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения ОПЕК+ еще на три месяца — до конца июня 2018 года. Новак пояснял журналистам позднее, что говорить о продлении соглашения после первого квартала 2018 года пока рано, но такая возможность есть как опция.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.