Росморпорт и "Роснефть" подпишут соглашение о строительстве ледоколов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Росморпорт и "Роснефть" на полях Восточного экономического форума подпишут соглашение о строительстве на верфи "Звезда" мелкосидящих ледоколов, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Как раз в рамках форума будет подписано соглашение между Росморпортом и "Роснефтью" по строительству на нашей верфи "Звезда" мелкосидящих ледоколов для работы на траектории Северного морского пути в том числе", — сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. На верфи будут создавать высокотехнологичные крупнотоннажные суда, морские буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.