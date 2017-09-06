Первый авиарейс из Японии на Курилы запланирован на 23-24 сентября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова, не состоявшийся в мае из-за непогоды, планируют выполнить 23-24 сентября, сообщил РИА Новости директор компании-оператора безвизовых обменов "Южно-Курильский докер" Александр Вьюговский.
Первый рейс должен был состояться еще 17 мая. Турбовинтовой самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" несколько дней находился в аэропорту японского города Накасибецу, готовый к вылету. Однако историческому событию тогда помешал густой туман, окутавший Курилы.
Ожидается, что на борту самолета на Курилы прибудут 70 бывших жителей Курильских островов из Японии. Они посетят места бывшего проживания и захоронения предков. Половина из них останется на Кунашире, где приземлится самолет, вторую половину делегации морем доставят на Итуруп.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.