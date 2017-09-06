Росатом профинансирует создание центра ядерной медицины в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Администрация Приморского края и госкорпорация "Росатом" в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали концессионное соглашение о создании на острове Русский центра ядерной медицины стоимостью около 2,5 миллиарда рублей, который, как планируется, обеспечит потребности в диагностике и лечении онкологических заболеваний на всем Дальнем Востоке, а также сможет оказывать услуги пациентам из близлежащих стран.

Соглашение в присутствии генерального директора Росатома Алексея Лихачева и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского подписали генеральный директор ООО "АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток" Анна Бондаренко и вице-губернатор администрации Приморского края Павел Серебряков.

Согласно подписанному документу, "АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток" (АМТ-ДВ, проектная компания, находящаяся в управлении компании Росатома АО "Русатом Хэлскеа") в течение пяти лет спроектирует, построит и оснастит центр специализированным современным оборудованием, подготовит персонал и запустит в эксплуатацию. Тем не менее, создание центра и его пуск стороны планируют завершить укоренными темпами к концу 2020 года.

Росатом в лице управляющей компании "Русатом Хэлскеа" полностью профинансирует проект, стоимость которого составит около 2,5 миллиарда рублей. АМТ-ДВ будет в последующем управлять работой центра и оказывать медицинские услуги в согласованных с администрацией Приморского края объемах на протяжении всего срока действия концессионного соглашения.

Предполагается, что основная часть медицинских услуг жителям Приморского края будет оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Центр ядерной медицины будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований современными методами – комбинированным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) и методом однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ), а также отделение радионуклидной терапии, использующее радиофарм-препараты.

По словам Лихачева, проект позволит обеспечить максимальную доступность современных ядерных технологий в области медицины. "Это позволит повысить качество диагностики и эффективность лечения онкологических заболеваний, выявляемость онкозаболеваний на более ранних стадиях и, как следствие, сократить смертность", – отметил он.

Миклушевский подчеркнул, что ядерная медицина позволяет оказывать диагностическую и лечебную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на самом высоком технологическом уровне.

"Планируется, что в центре развития ядерной медицины в Приморье смогут проходить обследование почти шесть тысяч человек в год. Строительство подобного центра позволило бы закрыть потребность диагностики и лечения онкологических заболеваний на всем Дальнем Востоке, а также оказывать соответствующие медицинские услуги близлежащим соседям из стран АТР", – сказал Миклушевский.

Глава региона также добавил, что для реализации этого проекта уже подобран земельный участок.