Sual не планирует увеличивать долю в "Русале"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Sual Partners не планирует увеличивать долю в "Русале", заявил журналистам совладелец Sual, бизнесмен Виктор Вексельберг.

"Нет, не хотим", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос, хочет ли Sual увеличивать долю в "Русале".

"Объем акций и структура сделки связаны с действующим акционерным соглашением. Вот и ответ", — ответил Вексельберг на вопрос, почему не планирует.

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продает 7% акций "Русала" структуре, аффилированной с Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, за 503,9 миллиона долларов, сообщила алюминиевая компания в середине августа. В результате сделки Sual и аффилированная с ним Zonoville Investments Limited суммарно будут контролировать 22,8% акций. Доля "Онэксима" после продажи сократится до 6,7%.

Позже газета " Коммерсант " со ссылкой на источники написала, что "Онэксим" в сентябре-октябре может полностью выйти из капитала "Русала".

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. В числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.