Россия и Южная Корея будут сотрудничать в профподготовке медиков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россия и Южная Корея подписали протокол о намерениях сотрудничества в области профессиональной медицинской подготовки между министерством здравоохранения Российской Федерации и министерством здравоохранения и благосостояния Республики Корея в Тихоокеанском государственном медицинском университете.

"Мы открыты к сотрудничеству и считаем, что может быть много интересных направлений для развития совместного", — сказала министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в ходе Восточного экономического форума.

Она отметила, что прошёл год с момента подписания соглашения между Кореей и РФ, и за этот год произошло много позитивных изменений.

Скворцова отметила, что Минздрав приветствует развитие образовательных программ, и заявила, что намечаются новые проекты. Скворцова также добавила, что РФ приветствует совместное развитие телемедицины.

"С учетом того, что РФ строит единую систему здравоохранения, мы приглашаем к сотрудничеству вас не только с Дальним Востоком, но и со всей системой здравоохранения", — отметила она.

Скворцова напомнила, что президент РФ поручил до 2018 года подключить к интернету все медучреждения. По её словам, 56% медорганизаций в РФ уже подключены к интернету и используют телемедицину (76% информатизированы). При этом РФ готова изучить опыт Кореи.

Скворцова пригласила коллег из Кореи посетить лучшие медцентры РФ и пообещала подготовить программу.

Тихоокеанский государственный медицинский университет открывает новый медицинский центр и пригласил к участию корейских коллег.

По данным Минздрава РФ, протокол подписан для развития и укрепления связей между организациями, участвующими в подготовке и повышении квалификации медицинских кадров.

Подписание договора состоялось в рамках пребывания Скворцовой на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке на Российско-Корейской двусторонней встрече.

Также страны договорились о сотрудничестве в производстве медицинских манекенов. Корейская фирма INF будет предоставлять российской детали для медицинских манекенов, в РФ будет осуществляться сборка.