Экономист рассказал о высокой доле теневого сектора на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Высокая доля теневого сектора — одна из главных проблем экономики Дальнего Востока, многие люди в регионе не работают официально, так как административные требования к бизнесу чрезмерно высоки, заявил глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Теневой сектор экономики на Дальнем Востоке занимает больше места, чем в среднем по России, это особенность региона. Это касается и сбора дикоросов, и рыбы, и бункеровки топлива. Например, по дикоросам он составляет почти 90%", — сказал Калинин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, это не обязательно связано с криминалом, зачастую люди просто не регистрируют свой малый бизнес.

"Во многом это связано с проблемами доступа к финансированию. Кроме того, у нас часто государственная регуляторика загоняет бизнес в тень. Во многих секторах регулирование выгодно для нелегального бизнеса: проще никак не показывать себя, чем соблюдать завышенные административные требования", — пояснил Калинин.