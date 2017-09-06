Трутнев: президиум госсовета обсудит новые инвестпроекты на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президиум госсовета под руководством президента России Владимира Путина обсудит новые инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, направленные на обеспечение комфортной жизни в регионе, сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Путин во вторник прибыл из китайского Сямэня, где проходил саммит БРИКС, во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В среду президент проведет заседание президиума госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

"Крайне важно сделать так, чтобы людям хорошо было жить на этой земле. Новые инвестиционные проекты должны обеспечивать школы и больницы, создание спортивной инфраструктуры. Эти вопросы будут обсуждаться сегодня на президиуме с Владимиром Владимировичем Путиным. Дальний Восток — это действительно одно из самых прекрасных мест на Земле. Мы любим его", — сказал Трутнев, открывая ВЭФ-2017.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.