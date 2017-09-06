В ДФО уже выдали 36 тысяч "дальневосточных гектаров", рассказал Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, открывая ВЭФ-2017, сообщил, что в рамках закона о "дальневосточном гектаре" уже выданы 36 тысяч участков.
"Более 36 тысяч участков земли предоставлено гражданам РФ", — сказал Трутнев, рассказывая о выдаче дальневосточного гектара.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.