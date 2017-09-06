В ДФО уже выдали 36 тысяч "дальневосточных гектаров", рассказал Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, открывая ВЭФ-2017, сообщил, что в рамках закона о "дальневосточном гектаре" уже выданы 36 тысяч участков.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".

"Более 36 тысяч участков земли предоставлено гражданам РФ", — сказал Трутнев, рассказывая о выдаче дальневосточного гектара.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.