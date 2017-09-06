К концу года число новых предприятий в ДФО достигнет 86, заявил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Количество новых предприятий на Дальнем Востоке к концу текущего года достигнет 86, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, открывая ВЭФ-2017.

"На сегодняшний день работает 51 предприятие, к концу года их станет 86. Мы снизили тарифы на электроэнергию, сделали электронные визы", — сказал Трутнев.

Ранее Трутнев сообщал, что свыше 800 инвестпроектов с заявленной суммой инвестиций 3,3 триллиона рублей уже есть в ДФО.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.