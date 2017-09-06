Губернатор Калифорнии хочет расширить рамки сотрудничества США с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что хочет расширить возможности сотрудничества региона и США с Россией и другими странами Тихоокеанского региона.

"Я хочу расширить возможности для сотрудничества между Россией, Калифорнией, Америкой и другими государствами Тихоокеанского региона", — сказал он журналистам на полях ВЭФ Джерри Браун.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.