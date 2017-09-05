АФК восприняла слова Путина о мировом соглашении как руководство к действию

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. АФК "Система" согласна с президентом РФ Владимиром Путиным, что судебное разбирательство с "Роснефтью" должно быть завершено мировым соглашением, и воспринимает слова главы государства как руководство к действию, заявил РИА Новости президент АФК Михаил Шамолин.

Путин ранее во вторник прокомментировал судебное разбирательство между АФК "Система" и "Роснефтью", отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению президента, это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом.

АФК разделяет мнение главы государства. "Мы согласны с президентом и воспринимаем его слова как руководство к действию. Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов", — сказал Шамолин.

"Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный знак, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски", — добавил он. При этом Шамолин заявил, что считает неправильным через прессу обсуждать условия, на которых АФК готова пойти на мировое соглашение.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и "Системы-Инвест" убытков, причиненных ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. АФК заявила о намерении обжаловать это решение.