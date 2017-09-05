АФК восприняла слова Путина о мировом соглашении как руководство к действию

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. АФК "Система" согласна с президентом РФ Владимиром Путиным, что судебное разбирательство с "Роснефтью" должно быть завершено мировым соглашением, и воспринимает слова главы государства как руководство к действию, заявил РИА Новости президент АФК Михаил Шамолин.
Путин ранее во вторник прокомментировал судебное разбирательство между АФК "Система" и "Роснефтью", отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению президента, это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом.
АФК разделяет мнение главы государства. "Мы согласны с президентом и воспринимаем его слова как руководство к действию. Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов", — сказал Шамолин.
Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и "Системы-Инвест" убытков, причиненных ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. АФК заявила о намерении обжаловать это решение.