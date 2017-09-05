Минпромторг предложил субсидировать покупку деревянных домов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает в 2018 году субсидировать процентные ставки по кредитам на приобретение деревянных домов, необходимый объем помощи по данной программе составляет порядка 500 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Одним из драйверов роста очевидно является деревянное домостроение. Для роста продаж деревянных домов Минпромторг запланировал на 2018 год поддержку в виде субсидирования процентных ставок по кредитам. Субсидия будет предоставляться ежемесячно. По оценке экспертов, необходимый объем субсидирования по данной программе составляет порядка 500 миллионов рублей", — сказал он.
"При этом мы понимаем, что так как субсидия новая и необходимо будет отработать механизм ее предоставления, мы на начальном этапе намерены предусмотреть объем субсидий около 200 миллионов рублей", — добавил замминистра.
"Также предполагается введение квоты для строительства социальных объектов из деревянных конструкций. Размер квоты мы будем определять дополнительно, так как финансирование строительства социальных объектов осуществляется совместно — как из регионального бюджета, так и из федерального", — отметил Евтухов.
Уже сегодня в ряде регионов с применением конструкционных материалов из дерева строятся детские сады, спортивные сооружения, расселяется ветхое и аварийное жилье, добавил замминистра.