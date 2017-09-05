Минпромторг предложил субсидировать покупку деревянных домов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает в 2018 году субсидировать процентные ставки по кредитам на приобретение деревянных домов, необходимый объем помощи по данной программе составляет порядка 500 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Одним из драйверов роста очевидно является деревянное домостроение. Для роста продаж деревянных домов Минпромторг запланировал на 2018 год поддержку в виде субсидирования процентных ставок по кредитам. Субсидия будет предоставляться ежемесячно. По оценке экспертов, необходимый объем субсидирования по данной программе составляет порядка 500 миллионов рублей", — сказал он.

"При этом мы понимаем, что так как субсидия новая и необходимо будет отработать механизм ее предоставления, мы на начальном этапе намерены предусмотреть объем субсидий около 200 миллионов рублей", — добавил замминистра.

Данная программа будет реализовываться как минимум в течение трех лет. Прежде всего Минпромторг будет внимательно отслеживать экономическую эффективность этого механизма и его влияние на рынок деревянного домостроения.

"Также предполагается введение квоты для строительства социальных объектов из деревянных конструкций. Размер квоты мы будем определять дополнительно, так как финансирование строительства социальных объектов осуществляется совместно — как из регионального бюджета, так и из федерального", — отметил Евтухов.

Уже сегодня в ряде регионов с применением конструкционных материалов из дерева строятся детские сады, спортивные сооружения, расселяется ветхое и аварийное жилье, добавил замминистра.