"Бизнес класс" Google и Сбербанка может охватить половину регионов РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Образовательную программу "Бизнес класс" Google и Сбербанка по развитию предпринимательства в конце 2018 года планируется проводить в половине российских регионов, сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич на панельной дискуссии Восточного экономического форума.

"Мы запустили в 2016 году в партнёрстве со Сбербанком образовательную программу для малого бизнеса "Бизнес класс", пилот у нас прошёл в Татарстане… Мы в конце следующего года планируем охватить половину страны. Оказалось, что эти знания очень востребованы", — сказала Жунич.

"Программа рассматривает два направления — для тех, кто начал бизнес, сделал какие-то шаги, но нуждается в специализации и для тех, кто не знает с чего начать. В том числе как продвигать свой продукт и какие должны быть мобильные приложения для успешной деятельности компаний", — добавила она.

В феврале доступ в "Бизнес-класс" получили более 10 тысяч предпринимателей из Свердловской области. Сбербанк рассчитывает, что в 2017 году более 100 тысяч человек со всей России, включая Дальний Восток, присоединятся к проекту, говорил в феврале вице-президент Сбербанка Андрей Шаров. Проект также стартует осенью в Тюменской области, будет запущен в Омской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, сообщала в июне пресс-служба Сбербанка. В январе программа стартует в Калиниграде, сообщил в июле глава Сбербанка Герман Греф.

Цель программы, включающей онлайн-обучение и традиционные занятия — познакомить предпринимателей с новейшими методиками, позволяющими развивать бизнес. Программа представлена в двух режимах — "онлайн" и "интенсив". В первом формате смогут принять участие жители всех регионов России. Онлайн-модули посвящены разработке и оценке бизнес-модели, изучению клиентов и рынка, финансовому учету, продажам и другим аспектам бизнеса. Формат "интенсив" доступен в регионе реализации программы, и включает в себя как онлайн-часть, так и очные мероприятия.