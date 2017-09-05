Каримов: нефтегазохимия остается основным сегментом экономики Татарстана

Татарстанский нефтегазохимический форум, входящий в тройку крупнейших региональных отраслевых мероприятий в России и объединяющий на своей площадке более десяти международных научно-практических конференций, специализированных выставок, круглых столов, открывается в Казани в среду, 6 сентября. О предстоящем форуме, состоянии нефтегазохимической отрасли Татарстана и ее перспективах в интервью РИА Новости рассказывает министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.

- Татарстан традиционно уделяет большое внимание развитию нефтегазохимии. Какова ситуация в нефтегазохимическом комплексе республики сегодня, какие основные проекты реализуются?

— Дальнейшее развитие Татарстана в соответствии с реализуемой стратегией-2030 базируется на конкурентоспособных кластерах, центральным из которых является нефтегазохимический. Это основной, бюджетообразующий и наиболее инвестиционно активный сегмент экономики нашей республики. По итогам 2016 года предприятиями комплекса произведено продукции на 1,15 триллиона рублей, что составляет 58,5% республиканского объема.

Если говорить о нефтяной отрасли, то она обеспечивает до 23% объема промышленного производства, 23% валового регионального продукта, 12,5% инвестиций в основной капитал. Нефтяники республики вот уже на протяжении более 20 лет обеспечивают положительную динамику роста нефтедобычи. В 2016 году в Татарстане добыто 35,5 миллиона тонн нефти — 104,4% к уровню 2015 года. Драйвером роста является добыча высоковязких битумных нефтей. В прошлом году ее добыли более 840 тысяч тонн. Такие темпы роста в нефтяной промышленности республики, несмотря на позднюю стадию разработки и объективный процесс качественного ухудшения структуры запасов, достигнуты благодаря широкому внедрению инноваций. Также республика приступила к разработке сланцевых отложений. Поставлены на баланс запасы в размере 41 миллиона тонн. В рамках опытно-промышленных работ суммарная добыча сланцевой нефти компанией "Татнефть" составила в 2016 году 64 тысячи тонн.

Знаковых результатов достигли предприятия нефтеперерабатывающей промышленности Татарстана. В 2016 году в составе комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в режиме комплексного опробования запущена установка замедленного коксования мощностью 2 миллиона тонн на основе отечественной технологии. Это позволило довести глубину переработки нефти до максимально возможного показателя — 99,2%. В ближайшее время будет запущена вторая установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6. Ее ввод позволит довести проектные нефтеперерабатывающие мощности "Танеко" до 14 миллионов тонн. Кроме того, компания планирует ввод в эксплуатацию комплекса производств по выпуску моторных топлив (автобензинов) высшего стандарта качества мощностью до 1 миллиона тонн в год.

На другом нефтеперерабатывающем производстве — НПЗ "ТАИФ-НК" завершается строительство и планируется ввод в эксплуатацию комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Это позволит довести глубину переработки нефти до 98,5%.

В "Нижнекамскнефтехиме" введены в эксплуатацию новые производства пластиков, синтетических каучуков, катализаторов нефтехимии и нефтепереработки. Также компания реализует проект строительства нового производства этилена ЭП-600 и связанных производств по переработке продуктов пиролиза.

"Казаньоргсинтез" в ближайшее время планирует строительство нового этиленового комплекса, новых производств полиэтилена с доведением к 2020 году ежегодного выпуска этилена до 1 миллиона тонн, полиэтиленов — также до 1 миллиона тонн.

Введен в эксплуатацию и вышел на проектные показатели первый в Российской Федерации газохимический комплекс с полным циклом переработки природного газа — комплекс "Аммоний" по производству аммиака, метанола и карбамида мощностью переработки 1 миллиард кубометров газа в год. Стоимость проекта составила 1,6 миллиарда долларов. В настоящее время ведутся предпроектные работы по дальнейшему развитию комплекса "Аммоний", организации следующего передела карбамида — производства меламина мощностью 40 тысяч тонн, стоимость проекта оценивается в 153 миллиона евро.

- То есть, Татарстан оправдывает звание одного из лидеров в нефтегазохимии, и еще одно подтверждение этому — нефтегазохимический форум, проводимый в Казани на протяжении уже многих лет. Что ждать от форума в этом году, есть ли какие-то новшества?

— Действительно, форум является одним из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. В этом году несколько изменен его формат. Казань в данном случае рассматривается как деловой центр, где будет проходить конструктивный диалог профессионалов высочайшего уровня, авторитетных экспертов и представителей федеральных и региональных органов власти, всестороннее обсуждение сложных отраслевых вопросов и формирование практически полезных рекомендаций.

В рамках форума запланировано более десяти научно-практических конференций, выставок, круглых столов. Среди них международная специализированная конференция "Перспективы и особенности развития российского рынка поликарбоната в разрезе мировых тенденций (Поликарбонат 2017)", международная научно-практическая конференция "Горизонтальные скважины и ГРП в повышении эффективности разработки нефтяных месторождений", международная специализированная выставка "Интерпластика. Казань", научно-практическая конференция "Полимеры Татарстана: наука, инновации, производство", круглый стол "Цифровой актив в цифровой экономике: стандартизация, эффективность и безопасность жизненного цикла объектов нефтегазового комплекса" и другие.

Кроме традиционно проходящих в выставочном центре "Казанская ярмарка" выставок и конференций, в этом году мероприятия пройдут и на других площадках города. Например, при поддержке министерства промышленности и торговли Республики Татарстан впервые в рамках форума планируется проведение круглых столов на базе Казанского национального исследовательского технологического университета, Казанского энергетического университета и Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н.Туполева. Основными темами обсуждений станут кадровое и инженерное обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса, повышение энергоэффективности на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности, малая распределительная энергетика и альтернативные источники энергии.

Помимо этого планируется провести деловой форум наших нефтехимиков с Ассоциацией предприятий нефтехимической промышленности Казахстана по вопросу развития сотрудничества, заседание рабочей группы с автопроизводителями по обсуждению вопросов локализации производства полиэтилена для топливных баков и оптимизации затрат автопроизводителей на проведение испытаний опытной партии полиэтилена, заседание белорусско-татарстанской рабочей группы по развитию сотрудничества и другие мероприятия.

- Кто участвует в нынешнем форуме?

— В этом году в его работе принимают участие более 210 предприятий из 45 городов России и семи стран мира. Это Австрия, Беларусь, Китай, Германия, Польша, Тайвань, Южная Корея. Традиционный интерес к мероприятию проявляют представители крупных нефтяных и нефтегазохимических компаний России — таких, как "Лукойл", "Газпром", "Транснефть", "Роснефть", "Сибур", "Татнефть", "ТАИФ" и других. Также в числе участников предприятия малого и среднего бизнеса, которые представляют свои разработки и хотят наладить партнерство с крупными компаниями.

В деловой программе задействованы эксперты нефтегазохимической отрасли, представители отраслевых ассоциаций, министерств и ведомств, руководители и специалисты предприятий, представители научных кругов ближнего и дальнего зарубежья, например, США, Португалии, Казахстана.

Особо подчеркну, что более четверти участников приехали на форум впервые.

- Какие перспективные задачи ставит Татарстан в области нефтегазохими?

— Перспективы в химии и нефтехимии республики мы видим в увеличении производства и переработки полимеров, развитии малотоннажной химии. Одним из перспективных направлений, предусмотренных стратегией социально-экономического развития республики на период до 2030 года, является создание и коммерциализация новых материалов.

Развитие данного направления осуществляется в рамках современного кластерного подхода. Например, в настоящее время создан промышленный кластер полимерных автокомпонентов Татарстана. Его задача — повысить эффективность взаимодействия участников кластера для совместной реализации перспективных проектов и использовать все имеющиеся возможности для привлечения финансирования этих проектов.

Сегодня кластерный подход к развитию отраслей промышленности выходит за региональные рамки, и Татарстан принимает участие в создании межрегионального композитного промышленного кластера совместно с Саратовской и Московской областями. В республике 17 компаний производят композиционные материалы и изделия из них, все более расширяется сфера их применения. Взаимодействие производителей и потребителей, научных организаций и инжиниринговых центров в рамках этого кластера придаст новый импульс развитию композитной отрасли, расширит географию сбыта инновационной продукции. Применение композитов, в свою очередь, позволит создать новые изделия с улучшенными потребительскими качествами для спорта, здравоохранения, ЖКХ, модифицировать автомобили, суда, летательные аппараты, бытовую технику. В текущем и следующем, 2018 году, стоит задача по законодательному оформлению межрегионального кластера и разработке программы его развития.

На площадке Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение между Татарстаном и госкорпорацией "Росатом" о реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству ПАН-прекурсора на территории ОЭЗ "Алабуга". Это основное сырье для производства углеродного волокна. Проектная мощность нового завода составляет 5 тысяч тонн в год с перспективой увеличения до 25 тысяч тонн. Реализовать проект планируется к 2020 году. Общий объем инвестиций составит 6,9 миллиарда рублей.

Словом, у Татарстана в области нефтегазохимии немало как успехов, так и перспективных задач. И у республики есть желание и возможности оставаться одним из лидеров в этой области в РФ.

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