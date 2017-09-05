В ФСО объяснили, почему не все желающие попали на один из форумов ВЭФ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) заявил, что никаких ограничений для участников форума молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток" на ВЭФ нет, пояснив, что некоторые из них слишком поздно подали документы на аккредитацию.

"В средствах массовой информации появились сведения об ограничениях, введенных ФСО России для участников форума молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", проведение которого было запланировано на площадке III Восточного экономического форума. ФСО России сообщает, что заявки на аккредитацию для участников форума на острове Русский, по требованию организационного комитета, должны были быть поданы до 21 августа 2017 года. Вместе с тем, значительная часть заявок поступила лишь 4 сентября 2017 года, что привело к невозможности своевременного оформления аккредитационных документов", — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что для участия в мероприятиях, безопасность которых обеспечивают специальные службы, необходимо своевременно подать заявку.