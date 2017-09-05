ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. ПАО "Полюс" начал горячий пуск горно-обогатительного комбината на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области.

Разрешение на запуск дал во вторник президент РФ Владимир Путин.

Сотрудники рудника имени Матросова (входит в "Полюс") начали пусконаладочные работы на фабрике на Наталкинском золоторудном месторождении еще в начале года. Как сообщал тогда РИА Новости исполнительный директор компании "Полюс золото" Владимир Полин, летом запланировано холодное испытание комплекса (без нагрузки), осенью — выход на горячее испытание и опытно-промышленный запуск. Ранее также сообщалось, что "Рудник им. Матросова" планирует в 2017 году получить на Наталке 758 килограммов золота и в 2018 году вывести фабрику на проектную мощность — переработка до 10 миллионов тонн руды в год.

Доказанные и вероятные запасы руды на Наталкинском месторождении оцениваются в 319 миллионов тонн при содержании золота 1,6 грамма на тонну, что соответствует запасам золота в объеме 16,3 миллиона унций (507 тонн). Оцененные, выявленные и предполагаемые минеральные ресурсы месторождения оцениваются в 777 миллионов тонн при содержании 1,5 грамма на тонну, что соответствует ресурсам в 36,8 миллиона унций.