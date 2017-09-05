В Приморском крае индийская компания начала производство по огранке алмазов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Ведущий мировой производитель драгоценных камней индийская KGK Group запустила производство по огранке алмазов в Приморском крае.

Разрешение на запуск дал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, президент дал разрешение на запуск строительства завода по глубокой переработке сои в Амурской области и завода по производству сухих пиломатериалов из ели и пихты в Амурске Хабаровского края.

KGK Group создаст на Дальнем Востоке фабрику по огранке бриллиантов, став резидентом Свободного порта Владивосток. Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании "Алроса", сообщала ранее пресс-служба Минвостокразвития.

KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Компания за два года планирует построить в Приморье фабрику по огранке бриллиантов. Объем инвестиций в проект составил 496,6 миллиона рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест.