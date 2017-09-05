В Приморском крае индийская компания начала производство по огранке алмазов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Ведущий мировой производитель драгоценных камней индийская KGK Group запустила производство по огранке алмазов в Приморском крае.
Разрешение на запуск дал президент РФ Владимир Путин.
KGK Group создаст на Дальнем Востоке фабрику по огранке бриллиантов, став резидентом Свободного порта Владивосток. Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании "Алроса", сообщала ранее пресс-служба Минвостокразвития.
KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Компания за два года планирует построить в Приморье фабрику по огранке бриллиантов. Объем инвестиций в проект составил 496,6 миллиона рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест.