КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Международные резервы Украины достигли максимума с начала 2014 года и на 1 сентября составили более 18 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины во вторник.
По данны Нацбанка, в течение августа на изменение объемов резервов влияли, в том числе, поступления в пользу правительства в сумме 351,5 миллиона долларов от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в сумме 448,7 миллиона долларов, платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) на сумму 50,1 миллиона долларов.
По данным регулятора, по состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.