Инвесторы объяснили, почему закрывают украинскую соцсеть Ukrainians

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Канадская IT-компания StartupSoft, которая занималась разработкой и инвестировала в проект по созданию новой украинской социальной сети Ukrainians, отказалась далее финансировать проект, так как не верит в его перспективность из-за неактивного участия пользователей, сообщила в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua" создательница Ukrainians Александра Струмчинская.

На Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ранее команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую соцсеть Ukrainians, регистрация в ней была открыта в начале июня. Во вторник стало известно, что Ukrainians прекращает работу.

"Ожидания инвесторов касательно активности уже зарегистрированных пользователей в соцсети не оправдались. Темпы роста активности использования доступных функций (хотя запущены были не все они) были не такими быстрыми, как того ожидали инвесторы. Поэтому в StartupSoft решили, что дальше продолжать разработку не имеет смысла, поскольку они не видят перспективы развития этого проекта", – сказала Струмчинская.

Сама девушка выступает против закрытия проекта и считает это несправедливым по отношению к тем пользователям, которые уже зарегистрировались в соцсети, поверили в проект и ждали окончательного запуска приложения.

По ее словам, разработчики отказались передавать другой команде право доработать продукт без их участия, но Струмчинская отметила, что есть возможность выкупить права на доработку соцсети, если найдется другой инвестор. Пока что проект Ukrainians заморожен.

Как сообщает издание, за прошедшие три месяца с момента запуска демо-версии в соцсети зарегистрировались почти 400 тысяч человек, из заявленных функций работала только часть.