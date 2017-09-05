Росстат в августе зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений дефляцию

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Росстат в августе зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений — с 1991 года — дефляцию в размере 0,5% после инфляции в 0,1% в июле, сообщается в материалах ведомства.

Последний раз показатель, близкий к этому значению, фиксировался Росстатом в августе 2003 года, тогда дефляция составила 0,41%.

В годовом выражении инфляция в августе в этом году составила 3,3% после 3,9% в июле. За восемь месяцев потребительские цены выросли на 1,8%. Ранее во вторник министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что инфляция в РФ в августе в годовом выражении может замедлиться до 3,4%, в сентябре Минэкономразвития дефляции в стране не ожидает.

В августе в 72 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-1,3% в результате снижения цен на продукты питания на 0,3-3,8%. Наиболее значительное снижение цен и тарифов отмечалось на потребительских рынках Республики Калмыкия и Тверской области – на 1,3% и 1,2% соответственно.

Одновременно в 8 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен на товары и услуги составил 0,1% и более, из них в Республике Саха (Якутия) – 0,7% в связи с повышением тарифов на услуги на 2,8%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 99,3% (с начала года – 102,7%), в Санкт-Петербурге – 99,5% (с начала года – 103,1%).