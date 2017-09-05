Снижение добычи алмазов после ЧП на "Мире" не повлияет на продажи "Алросы"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. "Алроса" получит снижение объемов добычи алмазов после закрытия рудника "Мир" в Якутии, однако на продажи это не повлияет, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии, где добывают алмазы, 4 августа произошел прорыв воды из карьера, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. Поисково-спасательные работы на руднике остановили 26 августа из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.

"В объеме производства получим снижение, но на продажу алмазов влиять не будет. Этот год… если по объемам продажи изменений не будет, то затраты получатся. Тогда налог на прибыль снизится. И на следующий год будет делаться все возможное, чтобы нарастить объемы подразделений "Алросы", чтобы наверстать потери. Такие меры предпринимает уже "Алроса", — сообщил Борисов в кулуарах Восточного экономического форума.

Как ранее сообщал президент "Алроса" Сергей Иванов, компания не исключает незначительного снижения добычи алмазов в 2018 году относительно 2017 года в связи с аварией на руднике "Мир". При этом в части продаж компания не ожидает сильного отклонения, отмечал Иванов.

Производственный план компании на 2017 год предусматривал добычу в объеме около 39 миллионов карат. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии — почти 11%.

"Алроса" — российская алмазодобывающая компания с госучастием, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Компания ведет добычу в республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывает 11 коренных месторождений, представленных кимберлитовыми телами, и 16 россыпных. В первом полугодии "Алроса" увеличила добычу алмазов на 14% — до 19,3 миллиона карат.