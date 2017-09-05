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Экономика

Снижение добычи алмазов после ЧП на "Мире" не повлияет на продажи "Алросы"

Сюжет:
Авария на руднике "Алросы" (93)
15:4305.09.2017
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкОтряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017Отряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. "Алроса" получит снижение объемов добычи алмазов после закрытия рудника "Мир" в Якутии, однако на продажи это не повлияет, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

Отряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Спасатели на руднике "Мир" действовали правильно, считает глава Якутии

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии, где добывают алмазы, 4 августа произошел прорыв воды из карьера, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. Поисково-спасательные работы на руднике остановили 26 августа из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.

"В объеме производства получим снижение, но на продажу алмазов влиять не будет. Этот год… если по объемам продажи изменений не будет, то затраты получатся. Тогда налог на прибыль снизится. И на следующий год будет делаться все возможное, чтобы нарастить объемы подразделений "Алросы", чтобы наверстать потери. Такие меры предпринимает уже "Алроса", — сообщил Борисов в кулуарах Восточного экономического форума.

Алмазный карьер Мир. Архивное фото
© Фото : АК "АЛРОСА"
"Алроса" ожидает длительного восстановления рудника "Мир" после аварии

Как ранее сообщал президент "Алроса" Сергей Иванов, компания не исключает незначительного снижения добычи алмазов в 2018 году относительно 2017 года в связи с аварией на руднике "Мир". При этом в части продаж компания не ожидает сильного отклонения, отмечал Иванов.

Производственный план компании на 2017 год предусматривал добычу в объеме около 39 миллионов карат. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии — почти 11%.

"Алроса" — российская алмазодобывающая компания с госучастием, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Компания ведет добычу в республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывает 11 коренных месторождений, представленных кимберлитовыми телами, и 16 россыпных. В первом полугодии "Алроса" увеличила добычу алмазов на 14% — до 19,3 миллиона карат.

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© "Алмазный край"
Альпинисты спустились на дно шахты "Мир" чтобы найти заблокированных горняков
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