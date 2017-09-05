Инвесторы из Китая и Японии интересуются проектом моста через реку Лена

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Инвесторы из КНР и Японии проявляют интерес к проекту моста через реку Лена в Якутии, разрабатывается концессионное соглашение, сообщил в интервью РИА Новости глава Якутии Егор Борисов.

"В 2013 году правительством РФ было принято решение о строительстве моста посредством концессионного соглашения. И ведется работа, различные варианты рассматриваются, идет поиск инвесторов. Сегодня инвесторы КНР и Японии заинтересованы, разрабатывается проект, рассматривают разные варианты. Сейчас мы на стадии разработки концессионного соглашения, разработки механизмов, подходов к этой задаче", — сказал Борисов.

"Мы будем продвигаться, потому что нам необходимо реализовать проект логистического центра вокруг Якутска. Там концентрируются федеральные дороги", — добавил собеседник агентства.

В ноябре 2012 года власти Якутии и Минтранс договорились о строительстве автомобильного моста через Лену на основе государственно-частного партнерства, включив его в число основных проектов на перспективу. Но в декабре 2015 года руководство страны поручило перенести строительство моста на период после 2020 года. Подписание концессионного соглашения не состоялось в связи с ростом политических и экономических рисков, сложной ситуацией на финансовых рынках, в том числе рынках привлечения долгового капитала. Объем инвестиций в проект оценивался в сумму около 48 миллиардов рублей.

В декабре 2015 года Федеральное дорожное агентство и китайская компания Sinohydro Corporation Limited подписали меморандум по строительству моста через реку Лену близ города Якутск. Как отмечал Росавтодор, проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.

Мост через Лену позволит соединить Якутск с поселком Нижний Бестях на противоположном берегу реки. К последнему построена железная дорога "Беркакит — Томмот — Нижний Бестях", туда подходят три федеральные трассы — "Вилюй", "Колыма" и "Лена", а также несколько региональных. В Якутске находятся речной порт и международный аэропорт.