РФПИ видит интерес к приватизации "Совкомфлота" у китайских инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций по-прежнему проявляет интерес к участию в приватизации Совкомфлота, видит интерес китайских инвесторов, рассказал РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума.

Планы по приватизации 25% минус 1 акция "Совкомфлота" в 2017 году сохраняются, идет поиск потенциальных инвесторов, говорил в конце августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Нам по-прежнему интересен "Совкомфлот", и мы знаем, что будет большой интерес от китайских инвесторов", — заявил Дмитриев.

Глава МЭР РФ в августе обсуждал с министром коммерции КНР Чжун Шанем участие китайских компаний в приватизационных сделках в России, а также шаги по увеличению взаимных инвестиций.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее говорил, что планируемая приватизация "Совкомфлота" может быть осуществлена не только посредством размещения акций компании на бирже. По его словам, сейчас обсуждаются возможные способы приватизации, в том числе, с азиатскими партнерами.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.