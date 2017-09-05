РФПИ и "Алроса" обсуждают проекты на китайском рынке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Алроса" обсуждают совместные проекты на китайском и других рынках, в том числе в сфере дистрибуции, рассказал РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Как член совета директоров "Алросы" и как инвесторы в "Алросу" мы активно обсуждаем с компанией различные проекты", — сказал Дмитриев.

"Мы обсуждаем различные совместные проекты в том числе на китайском рынке, на других рынках, в том числе связанные с различными партнерствами, которые "Алроса" может иметь в сфере дистрибуции и других сферах. Дистрибуции на азиатском рынке", — уточнил он.

РФПИ в июле прошлого года принял участие в приватизации 10,9% акций "Алросы". Фонд в рамках SPO алмазодобытчика стал владельцем совсем небольшой части пакета. Однако, как сообщал Дмитриев, РФПИ в ходе сделки привлек ряд ведущих международных инвесторов, в том числе из стран Азии и Ближнего Востока. В рамках консорциума на каждый рубль, инвестированный РФПИ, было привлечено более 10 рублей от иностранных партнёров. РФПИ и его соинвесторы выкупили около 50% от общего объёма размещения.

В июне текущего года Дмитриев вошёл в состав наблюдательного совета "Алросы" в качестве кандидата от правительства РФ.