Путин прибыл из Китая во Владивосток, где примет участие в работе ВЭФ-2017

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где с 5 по 8 сентября примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) и проведет ряд других мероприятий.

Российский президент прилетел из китайского Сямэня, Путин провел там три дня — он принимал участие в работе саммита БРИКС. Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысяч участников более чем из 50 стран.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президент в рамках форума проведет ряд двухсторонних встреч, среди них запланировано общение с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Кроме того, запланировано проведение двусторонних встреч президента России с лидерами Японии и Монголии. В форуме будут участвовать премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. В ходе встреч лидеры обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, также отмечала пресс-служба президента.

Сообщалось, что 5 сентября глава государства осмотрит экспозицию на ВЭФ, посвященную территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции даст старт ряду предприятий региона. Кроме того, президент встретится с представителями зарубежных деловых кругов — участниками ВЭФ-2017. Предполагается обсудить актуальные вопросы предпринимательства в регионе и перспективные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке с участием иностранного капитала.

Пресс-служба Кремля также отмечала, что Путин 6 сентября проведет президиум госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На нем будут рассмотрены вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока.

Уточнялось, что 7 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ. Глава государства поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания Большого евразийского пространства, даст свою оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Помимо этого, 8 сентября президент России на судостроительном комплексе "Звезда" в городе Большой Камень ознакомится с текущими и перспективными проектами завода. В ходе поездки глава РФ также проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.