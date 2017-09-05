Американская Allied Mineral Products запустит в Татарстане завод

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Ведущий мировой производитель монолитных огнеупоров компания Allied Mineral Products планирует в конце 2017 — начале 2018 года запустить в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане производство огнеупорных материалов, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

"Американцы продолжают к нам заходить. Компания Allied Mineral, за которую мы весь прошлый год боролись, производит огнеупорные материалы для литейной промышленности, здесь открывает свой завод в конце 2017 — начале 2018 года", — сказала Минуллина журналистам.

По информации руководителя агентства, инвестиции компании в проект составляют 845 миллионов рублей, завод будет производить 2,4 тысячи тонн продукции в год. Пока планируется создать 30 рабочих мест.

Минуллина уточнила, что для размещения нового предприятия предлагалось несколько площадок, в итоге инвестор принял решение в пользу ОЭЗ "Алабуга". Предполагается, что сырье для производства будут поставлять татарстанские компании. Со сбытом готовой продукции также проблем быть не должно — одним из ее потребителей является ПАО "Камаз", считает она.

Allied Mineral Products, Inc. — мировой лидер разработки и производства монолитных огнеупорных материалов для литейного производства, производства стали и алюминия, а также готовых огнеупорных изделий. Основана в 1961 году в США. Осуществляет продажи в более чем 100 стран мира, имеет восемь заводов, в том числе за рубежом.

Агентство инвестиционного развития Татарстана создано в июне 2011 года. Занимается вопросами привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, участия в формировании благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности республики, государственно-частного партнерства.

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