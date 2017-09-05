Суд отказался снять арест с части активов "Системы" в споре с "Роснефтью"

УФА, 5 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АФК "Система", которая просила снять с части ее активов арест, наложенный в рамках дела по иску "Роснефти" о взыскании с АФК 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как отметил в ходе заседания представитель "Системы", общая стоимость арестованных активов, как следует из определения суда, составляет 185 миллиардов рублей, разница между суммой обеспечения и суммой взыскания в решении суда первой инстанции — 48,7 миллиарда рублей.

"Эта разница не соответствует принципу сохранения баланса интересов сторон. Мы полагаем, в этой части обеспечительные меры подлежат отмене", — заявил представитель АФК. Он добавил, что данная сумма эквивалентна стоимости 100% акций "Медси" и 6,54% акций МТС.

По мнению истцов, в удовлетворении ходатайства должно быть отказано. "Ответчиками не доказано появление обстоятельств, свидетельствующих о том, что необходимость обеспечительных мер отпала", — заявил представитель "Роснефти". По его словам, обеспечительные меры должны сохраняться до вступления итогового судебного акта по делу в законную силу. Кроме того, суд апелляционной инстанции может изменить выводы Арбитражного суда Башкирии в части размера взыскания, добавил юрист.

Он также отметил, что доводы о нарушении баланса интересов сторон неоднократно проверялись судами первой и апелляционной инстанций и были признаны необоснованными.

"В удовлетворении ходатайства отказать", — огласила резолютивную часть определения суда судья Светлана Хомутова.

"Система" просила отменить обеспечительные меры в части ареста 6,54% акций МТС и 100% акций "Медси" в связи с тем, что башкирский арбитраж ранее удовлетворил иск "Роснефти" не полностью, взыскав с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 136,3 миллиарда рублей. Решение пока не вступило в силу.

Всего суд по ходатайству крупнейшей российской нефтяной компании в июне заморозил принадлежащие ответчикам 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, запретив распоряжение ими. Балансовая стоимость активов, как было указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей. Исходя из этих данных, балансовая стоимость активов, которые "Система" просила вывести из-под ареста, оценивается в 48,7 миллиарда рублей.