Минтранс утвердил правила использования электронного посадочного талона

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минтранс России утвердил правила, позволяющие использовать посадочный талон в электронном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В целях обеспечения возможности использования посадочного талона в электронном виде Минтрансом России утвержден приказ об изменениях в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" и "Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров", — рассказали в министерстве.

Посадочный талон, отмечает ведомство, может быть оформлен авиакомпанией в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства), указываемый пассажиром при бронировании перевозки. При этом авиаперевозчик (или его уполномоченный агент) предоставляет пассажиру информацию о возможности использования в аэропорту посадочного талона, оформленного в электронном виде, а также размещает указанную информацию на своем официальном сайте.

Кроме того, пассажир может самостоятельно распечатать указанный штрих-код на бумаге для его предъявления на досмотре.

"При прохождении досмотра службой авиационной безопасности проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром. Вся информация, получаемая таким образом, сохраняется в электронной базе данных досмотра службы авиационной безопасности", — продолжает Минтранс.

При этом в аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней. Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России.