Половину решений в Сбербанке принимают роботы, заявили в организации

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Половину решений в Сбербанке, которые еще пять лет назад принимались людьми, сейчас принимают машины, и это только начало, заявил глава Дальневосточного банка Сбербанка Дмитрий Суховеров на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
При этом, по его словам, руководство банка намерено построить на его базе платформу, которая будет предлагать разнообразные решения для клиентов, касающиеся не только финансовой сферы. "Компании будущего — это адаптивность и самообучаемость…. Мы видим уже сейчас, что тренд ближайшего будущего — горизонтальная плоская структура организации. Time to market — своевременный выход на рынок — станет критически важным. Если ты опоздал на три месяца, ты в принципе опоздал", — сказал он.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.