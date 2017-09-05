Половину решений в Сбербанке принимают роботы, заявили в организации

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Половину решений в Сбербанке, которые еще пять лет назад принимались людьми, сейчас принимают машины, и это только начало, заявил глава Дальневосточного банка Сбербанка Дмитрий Суховеров на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если коротко сказать про Сбербанк, за прошедшие пять лет, 50% тех решений, которые раньше принимались людьми, сейчас принимаем машинами. Мы понимаем, что это начало. Аналитики говорят, что через десять лет 80% текущих профессий станет не нужными", — сказал Суховеров.

При этом, по его словам, руководство банка намерено построить на его базе платформу, которая будет предлагать разнообразные решения для клиентов, касающиеся не только финансовой сферы. "Компании будущего — это адаптивность и самообучаемость…. Мы видим уже сейчас, что тренд ближайшего будущего — горизонтальная плоская структура организации. Time to market — своевременный выход на рынок — станет критически важным. Если ты опоздал на три месяца, ты в принципе опоздал", — сказал он.

"Что касается Сбербанка — то мы видим своё будущее в экосистеме — платформе, которая предлагает разнообразные решения для своих клиентов. Сейчас мы являемся, по сути, финансовым институтом, мы меняемся, и в будущем финансовая составляющая будет только в одной из частей нашей деятельности. Мы рассчитываем на той базе клиентов, которая у нас есть, построить платформу, которая будет востребована в различных направлениях", — отметил глава Дальневосточного банка Сбербанка.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.