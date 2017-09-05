Путин рассказал о планах "Лукойла" в Мексиканском заливе

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. "Лукойл" намерен реализовать в Мексиканском заливе четыре проекта, три из них — с французскими партнерами, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Что касается Мексики, то здесь тоже есть наши интересы, причем прямые. Наша компания "Лукойл", например, намерена реализовать четыре проекта в Мексиканском заливе, три из них совместно с французскими партнерами, один проект самостоятельно", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам его участия в саммите БРИКС в Китае.

В июне дочерняя компания "Лукойла" Lukoil International Upstream Holding победила в тендере по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива — одному из пятнадцати, выставленных на торги. "Лукойл" предложил долю роялти в размере 75%. Больше экономических предложений по этому участку никто не сделал.

Участок площадью в 521 квадратный километр расположен в нефтяной провинции Куэнкас-дел-Сурэсте.

Ранее глава российской компании Вагит Алекперов также сообщал, что, помимо этого блока, "Лукойл" в консорциуме с итальянской Eni выиграл тендер на разработку еще трех блоков в Мексике.