Еврогруппа подтвердила улучшение экономической ситуации в Греции

АФИНЫ, 5 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Чиновники министерств финансов Еврозоны считают, что экономическая ситуация в Греции улучшается, возможно достичь целевого значения первичного профицита бюджета в размере 1,75% ВВП, депозиты возвращаются в банки, а экономический рост в этом году может превышать 1,8%. Таковы итоги заседания рабочей группы Еврогруппы (ΕWG), на котором обсуждалась ситуация в Греции и подготовка к третьей оценке программы реформ, сообщает Афинское агентство новостей со ссылкой на источники.

Ход реализации греческой программы был в центре повестки обсуждения рабочей группы Еврогруппы перед неофициальной встречей министров финансов еврозоны в Таллинне 15 сентября.

Сроки и детали

Что касается третьей оценки программы реформ, ожидается, что технические специалисты возвратятся в Афины на следующей неделе, а главы миссий кредиторов приедут в середине октября.

Согласно источникам, третья оценка будет включать 95 предварительных условий, большинство из которых касается реализации уже одобренных парламентом реформ.

Первоначальное планирование предусматривает, что третья оценка должна быть завершена к середине ноября или, самое позднее, в начале декабря, чтобы финансирование Греции продолжалось непрерывно, и выполнялся график по завершению третьей программы помощи к августу 2018 года.

Источники сообщили также, что для выделения транша в размере 800 миллионов евро, оставшихся от предыдущей оценки, на следующей неделе должны поступить некоторые дополнительные данные от греческой стороны, и после их изучения Европейский механизм стабильности, как ожидается, одобрит выделение транша. В июле совет директоров Европейского механизма стабильности ESM одобрил третий транш кредита Греции на общую сумму 8,5 миллиарда евро, который решено было выдать двумя частями. Первая часть была перечислена в июле, а оставшиеся 0,8 миллиарда евро могут быть направлены в сентябре при соблюдении Грецией обязательств.

ΕWG также ожидает решений по назначению членов совета директоров фонда приватизации HRADF и по бывшему главе греческой статистической службы Elstat Андреасу Георгиу, уголовное преследование которого якобы за недостоверную статистику в Еврокомиссии считают несправедливым.

EWG дала также "зеленый свет" выводу Греции из процедуры принудительного сокращения дефицита ее бюджета. В июле подобную рекомендацию дала ЕК. Согласно источнику в еврозоне, окончательное решение, как ожидается, будет ратифицировано в сентябре на уровне постоянных представителей в ЕС (COREPER).

Обязательства

Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Если страна нарушает это требование, в отношении нее на наднациональном уровне в Евросоюзе может быть начата процедура принудительного снижения дефицита. Для этого разрабатывается план действий, который может быть рассчитан на несколько лет и включать в себя реформы и бюджетную экономию. Еврокомиссия проверяет выполнение обязательств государства по выравниванию бюджетного дефицита. В июле Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС закрыть процедуру чрезмерного дефицита для Греции, отметив укрепление госфинансов в Греции.

Греция с 2010 года получает кредиты по программам внешней финансовой помощи, для чего должна проводить, в частности, болезненные реформы для корректировки своей экономики, в том числе, и бюджетных показателей. Процедура принудительного сокращения дефицита бюджета существует отдельно от программы финподдержки.