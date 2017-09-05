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Экономика

Еврогруппа подтвердила улучшение экономической ситуации в Греции

09:0105.09.2017
(обновлено: 09:07 05.09.2017)
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© AP Photo / Petros Giannakouris,Фондовая биржа в Греции. Архивное фотоФондовая биржа в Греции. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris,

АФИНЫ, 5 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Чиновники министерств финансов Еврозоны считают, что экономическая ситуация в Греции улучшается, возможно достичь целевого значения первичного профицита бюджета в размере 1,75% ВВП, депозиты возвращаются в банки, а экономический рост в этом году может превышать 1,8%. Таковы итоги заседания рабочей группы Еврогруппы (ΕWG), на котором обсуждалась ситуация в Греции и подготовка к третьей оценке программы реформ, сообщает Афинское агентство новостей со ссылкой на источники.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti
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Ход реализации греческой программы был в центре повестки обсуждения рабочей группы Еврогруппы перед неофициальной встречей министров финансов еврозоны в Таллинне 15 сентября.

Сроки и детали

Что касается третьей оценки программы реформ, ожидается, что технические специалисты возвратятся в Афины на следующей неделе, а главы миссий кредиторов приедут в середине октября.

© AFP 2017 / Sakis MitrolidisЖительница Афин на фоне флага Евросоюза, Греция
© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis
Жительница Афин на фоне флага Евросоюза, Греция

Согласно источникам, третья оценка будет включать 95 предварительных условий, большинство из которых касается реализации уже одобренных парламентом реформ.

Первоначальное планирование предусматривает, что третья оценка должна быть завершена к середине ноября или, самое позднее, в начале декабря, чтобы финансирование Греции продолжалось непрерывно, и выполнялся график по завершению третьей программы помощи к августу 2018 года.

Флаги Греции. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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Источники сообщили также, что для выделения транша в размере 800 миллионов евро, оставшихся от предыдущей оценки, на следующей неделе должны поступить некоторые дополнительные данные от греческой стороны, и после их изучения Европейский механизм стабильности, как ожидается, одобрит выделение транша. В июле совет директоров Европейского механизма стабильности ESM одобрил третий транш кредита Греции на общую сумму 8,5 миллиарда евро, который решено было выдать двумя частями. Первая часть была перечислена в июле, а оставшиеся 0,8 миллиарда евро могут быть направлены в сентябре при соблюдении Грецией обязательств.

ΕWG также ожидает решений по назначению членов совета директоров фонда приватизации HRADF и по бывшему главе греческой статистической службы Elstat Андреасу Георгиу, уголовное преследование которого якобы за недостоверную статистику в Еврокомиссии считают несправедливым.

Вид на город Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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EWG дала также "зеленый свет" выводу Греции из процедуры принудительного сокращения дефицита ее бюджета. В июле подобную рекомендацию дала ЕК. Согласно источнику в еврозоне, окончательное решение, как ожидается, будет ратифицировано в сентябре на уровне постоянных представителей в ЕС (COREPER).

© Fotolia / nupsik284Банкноты европейской валюты
© Fotolia / nupsik284
Банкноты европейской валюты

Обязательства

Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Если страна нарушает это требование, в отношении нее на наднациональном уровне в Евросоюзе может быть начата процедура принудительного снижения дефицита. Для этого разрабатывается план действий, который может быть рассчитан на несколько лет и включать в себя реформы и бюджетную экономию. Еврокомиссия проверяет выполнение обязательств государства по выравниванию бюджетного дефицита. В июле Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС закрыть процедуру чрезмерного дефицита для Греции, отметив укрепление госфинансов в Греции.

Греция с 2010 года получает кредиты по программам внешней финансовой помощи, для чего должна проводить, в частности, болезненные реформы для корректировки своей экономики, в том числе, и бюджетных показателей. Процедура принудительного сокращения дефицита бюджета существует отдельно от программы финподдержки.

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