Санация "ФК Открытие" не повлияет на макропоказатели, считает Орешкин

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Системных последствий или влияния на макропоказатели в РФ в связи с санацией банка "ФК Открытие" ожидать не стоит, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Здесь ситуация, которой полностью управляет Центральный банк. Каких-то системных последствий, влияния на макропоказатели ожидать абсолютно не стоит", — сказала он, отвечая на вопрос, просчитали ли профильные ведомства влияние санирования банка "ФК Открытие" на инфляцию.

Отвечая на вопрос есть ли риски для бюджета РФ в связи с этой ситуацией, Орешкин заявил: "Тоже нет".

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытия". Тогда же первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор оценит реальный размер капитала банка "ФК Открытие" и обнародует его через один-три месяца.