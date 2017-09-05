Инфляция в России в августе в годовом выражении может замедлиться до 3,4%

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Инфляция в РФ в августе в годовом выражении может замедлиться до 3,4%, в сентябре Минэкономразвития не ожидает дефляции в стране, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Это уже вряд ли", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, возможна ли дефляция в сентябре.

"Мы имели очень низкие темпы снижения цен в августе, у нас инфляция, которая на днях будет опубликована, может составить около 3,4%", — добавил он.

Годовая инфляция в РФ в июле замедлилась до 3,9% с 4,4% в июне, ранее сообщал Росстат. Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2017 год — 3,8%, таргет ЦБ — 4%.