Минприроды планирует объявить аукцион на два участка на Хатанге

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Аукцион на два нефтегазовых участка на Хатанге — Хара-Тумус и Бегичевский — планируется объявить до конца года и провести его на общих условиях, сообщил глава Минприроды Сергей Донской журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока нет, планируется, что аукцион пройдет на общих условиях, без каких-то дополнительных правил… В конце этого года планируем объявить", — сказал министр.

Ранее в августе заместитель руководителя Роснедр Орест Каспаров сообщил, что Роснедра планируют в 2018 году провести лицензирование участков Хара-Тумус и Бегичевский в Хата‎нгском заливе моря Лаптевых. По его словам, Бегичевский относится к внутренним морям, там будет обычный режим, который существует для месторождений федерального значения внутренних морей. Для Хара-Тумуса будет объявлен конкурс‎.

Ранее СМИ сообщили, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту РФ с просьбой провести тендеры на участки, находящиеся вблизи Хатангского участка, которым владеет "Роснефть".

Ранее "Роснефть" сообщила, что ‎в результате бурения поисковой скважины с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых (Восточная Арктика) обнаружила, что полученный керн насыщен нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций.