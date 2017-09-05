Донской: отношения с США не мешают решениям по границам арктического шельфа

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Международные отношения, в частности разногласия с США, не влияют на принятие решений по расширению границ арктического шельфа РФ, сообщил глава Минприроды Сергей Донской журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы работаем с экспертами ООН, соответственно, то, что происходит сейчас в международных отношениях, на данные процедуры влияния не имеет. На мой взгляд, все идет в рабочем порядке. Необходимые материалы мы предоставляем, презентации делаем", — сказал Донской, отвечая на вопрос, не отразится ли охлаждение российско-американских отношений на процедуре пересмотра границ арктического шельфа.

Он отметил, что сейчас проходит очередная сессия в Нью-Йорке, где российская делегация представляет свою заявку на расширение арктического шельфа новому составу комиссии ООН по континентальному шельфу. Следующая — 45-я сессия — пройдет в ноябре, добавил Донской.

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

Комиссия по границам континентального шельфа состоит из 21 члена, которые избираются сроком на пять лет и имеют право на переизбрание. Новый состав комиссии начал работать 16 июня 2017 года. Члены комиссии выступают в личном качестве как эксперты в области геологии, геофизики, гидрографии и геодезии.