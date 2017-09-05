Монетный двор: PutinСoin и другие странные криптовалюты

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Самая популярная криптовалюта в мире биткоин с начала прошлого года выросла в цене на 700% и сейчас стоит 4388 долларов. Второго сентября биткоин чуть было не взял новую высоту, вплотную приблизившись к отметке в 5000 долларов, но затем скорректировался. Скептики предупреждают: на криптовалютном рынке зреет очередной пузырь, который вот-вот лопнет, но, апологеты уверяют: впереди еще более впечатляющий рост, и к концу года мы можем увидеть 10 000 за биткоин. Параллельно в цене растут и многочисленные альтернативные криптовалюты, так называемые альткоины, создаваемые на волне успеха биткоина и самой быстрорастущей криптовалюты в мире Etherium (с начала 2016-го она взлетела на 3300%). Сейчас на биржах обращается более 900 различных альткоинов с суммарной капитализацией более 170 млрд долларов. О том, что это за монеты, где ими расплачиваются и зачем их создают — в материале РИА Новости.

Как объясняют создатели Sexcoin на официальном сайте платежного средства, это "первая отраслевая криптовалюта, ориентированная на индустрию развлечений для взрослых. Этими токенами можно платить за контент adult-ресурсов, ими же рассчитываются между собой представители порноиндустрии, например актеры и продюсеры фильмов для взрослых.

В последние годы этот рынок всеми силами стремится избавиться от традиционных способов оплаты. Все дело в том, что мошенники уже давно используют подобные сайты для проверки подлинности украденных ими данных кредитных карт, с этой целью они совершают на порносайтах тестовые платежи. Всякий раз, когда банк выявляет такого рода операции, он выставляет контент-провайдеру штраф.

Поэтому есть предположения, что SexCoin, появившийся в мае 2013 года, в итоге может произвести настоящую революцию в индустрии развлечений для взрослых, став полноценным альтернативным платежным средством.

Приобрести "секскоины" можно на бирже Cryptopia, а расплатиться ими — на сайтах для взрослых через CoinPayments.

Цена: 0,010546 доллара



PotCoin

PotCoin задумывался как платформа, на которой продавцы и покупатели марихуаны могли бы связываться между собой, в тех регионах, где ее оборот легален.

Как замечают создатели цифровой валюты, ее цель — облегчить транзакции и создать эффективное банковское решение для глобального рынка легальной марихуаны, объем которого оценивается в 100 миллиардов долларов.

Правда, не исключено, что мировой оборот поткоинов рано или поздно будет ограничен. В большинстве стран продажа наркотиков, в том числе марихуаны, противозаконна, а потому запретить могут и "отраслевую" криптовалюту.

Цена 0,094749 доллара



PutinCoin

Почему создателей этой криптовалюты вдохновил именно российский президент и где расплачиваться этими монетами, не вполне понятно.

Как объясняют разработчики, они придумали PutinCoin, "чтобы выразить уважение самому влиятельному человеку в мире — президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу".

По мнению разработчиков, PutinCoin должна поддержать быстрорастущую российскую экономику, так как сулит "много возможностей российскому бизнесу, трейдерам, частным лицам и социальным проектам".

"Уже существующая инфраструктура, объединяющая электронные кошельки, блокчейн-проекты, игровые приложения и платежные решения, позволит использовать PutinСoin как универсальное средство для совершения финансовых операций", — поясняется на сайте криптовалюты.

Цена: 0,037374 доллара



Согласно веб-сайту разработчиков, PutinСlassic — это "первый цифровой сувенир".

"Мы создали красивую монету, которую приятно держать в кошельке или торговать ею на бирже", — говорится в описании PutinClassic на сайте Bitcointalk.org.

"Эта монета подчеркнет индивидуальность и не имеет ничего общего с политикой", — предупреждают создатели.

Цена: 0,01797 доллара



F**k Token © REUTERS / David W Cerny Скульптура в виде фрагмента руки фиолетового цвета с вытянутым вверх 10-метровым средним пальцем © REUTERS / David W Cerny Скульптура в виде фрагмента руки фиолетового цвета с вытянутым вверх 10-метровым средним пальцем

Эта монета, по словам, создателей, предназначена специально для инвесторов, которых одолевают своими питчами начинающие предприниматели, стремящиеся получить деньги на развитие своего бизнеса.

"Основатели стартапов говорят вам умные слова и расписывают свои достижения, они хотят запудрить вам мозги и заставить вложиться в их идею", — предупреждают создатели F**k Token.

"Так что если вы инвестор и в кармане у вас есть есть F**k токен, вы имеете уникальную возможность выразить свое отношение к происходящему", — объясняют создатели монеты.

Цена: 0,666645 доллара



Криптовалюту DogeCoin назвали так в честь популярного интернет-мема, который обрел популярность в 2013 году. В нем использовалась фотография собаки породы сиба-ину с различными подписями.

Несмотря на шуточную природу, сейчас догекоин — один из крупнейших и самых успешных альткоинов на рынке.

Dogecoin-комьюнити неоднократно финансировало гонщиков NASCAR и даже собирало деньги на устранение последствий стихийных бедствий.

В 2014 группа энтузиастов собрала в "догикойнах" 25 тысяч долларов. Эти средства помогли отправить ямайскую команду по бобслею в на Зимние Олимпийские игры в Сочи, при том, что до этого команда из Ямайки сумела пробиться на Олимпиаду лишь в далеком 2002 году.

Цена: 0,001833 доллара

