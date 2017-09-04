В Кремле предложили обсудить налогооблажение криптовалюты на уровне кабмина

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что налогообложение криптовалюты — это вопрос межведомственного обсуждения и предложил адресовать этот вопрос кабинету министров.
"Эти темы подлежат межведомственному обсуждению. Это новое явление в нашей жизни. Поэтому, конечно, какое-то регулирование это выработает, предложит в этом контексте. Но какое именно, это все таки прерогатива нашего кабинета министров и я предлагаю именно туда адресовать такие вопросы", — сказал Песков журналистам.