В Минприроды рассказали, как сделать производство криптовалют экологичным

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минприроды РФ предлагает использовать для производства криптовалют только возобновляемые источники энергии, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Экономический рост в любом случае сопровождается влиянием на окружающую среду. Сопротивляться экономическому росту ненормально. Одна из ключевых задач — обеспечить рост с минимизацией влияния на окружающую среду. Поэтому одно из предложений, которые возникают, использовать зеленую энергетику для производства биткоина", — сказал Донской.

"На мой взгляд, это было бы очень правильно, а самое главное, стимулировало бы экологическое развитие стран", — отметил он.

Он отметил, что в Сибири и на Дальнем Востоке России уже есть свободные электроэнергетические мощности, которые можно было бы использовать для производства криптовалют. "У нас в Сибири очень развита гидроэлектроэнергетика, а она как раз является "зеленой". И здесь взаимосвязь биткоинов и гидроэлектроэнергетики, на мой взгляд, приемлемый случай, который позволит и не нарушать экологическую систему, и иметь хорошую (финансовую — ред.) поддержку в виде криптовалют", — сказал Донской.

Ранее СМИ сообщали, что экологи высказывают опасения об опасности криптовалют для окружающей среды. По их мнению, производство криптовалют энергозатратно, увеличивает выбросы парниковых газов и способствует глобальному потеплению.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.