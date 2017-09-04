Роспотребнадзор может получить право совершать контрольные закупки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект Роспотребнадзора, по которому ведомство сможет делать контрольные закупки товаров и услуг у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщается на сайте правительства.

Роспотребнадзор предложил внести изменения в соответствующие законы после поручения президента в апреле 2017 года. Контрольные закупки службы будут регулироваться законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля". Законопроект будет рассмотрен на одном из заседаний правительства.

Понятие "контрольная закупка" появилось в российском законодательстве около года назад.