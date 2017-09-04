Россия надеется на поддержку Делового совета БРИКС в сфере малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

СЯМЭНЬ, 4 сен – РИА Новости. Россия предложила партнерам по БРИКС установить взаимодействие между национальными интернет-ресурсами в сфере малого и среднего бизнеса, а также рассчитывает на поддержку партнеров в области устранения ограничений деловых практик, заявил президент РФ Владимир Путин.

Саммит БРИКС с участием лидеров России, Китая, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республики проходит в понедельник в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь. Президент России Владимир Путин в ходе саммита принял участие во встрече лидеров стран БРИКС с Деловым советом организации, подписаны несколько документов. В частности, Путин отметил, что цифровизация становится одним из локомотивов глобального роста, играет значительную роль в повышении производительности труда, качества жизни.

"В этой связи Россия предложила партнерам установить взаимодействие между национальными интернет-ресурсами в области малых форм предпринимательства, наладить обмен информацией о предлагаемых услугах и товарах, о надежных поставщиках и партнерах", — сообщил Путин.

Он отметил, что убежден в том, что деловой совет поддержит и другую российскую инициативу – о разработке общих для БРИКС правил сотрудничества в сфере противодействия ограничителям деловых практик и трансграничным нарушениям деловой конкуренции.

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