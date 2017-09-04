Россия надеется на поддержку Делового совета БРИКС в сфере малого бизнеса

СЯМЭНЬ, 4 сен – РИА Новости. Россия предложила партнерам по БРИКС установить взаимодействие между национальными интернет-ресурсами в сфере малого и среднего бизнеса, а также рассчитывает на поддержку партнеров в области устранения ограничений деловых практик, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этой связи Россия предложила партнерам установить взаимодействие между национальными интернет-ресурсами в области малых форм предпринимательства, наладить обмен информацией о предлагаемых услугах и товарах, о надежных поставщиках и партнерах", — сообщил Путин.
Он отметил, что убежден в том, что деловой совет поддержит и другую российскую инициативу – о разработке общих для БРИКС правил сотрудничества в сфере противодействия ограничителям деловых практик и трансграничным нарушениям деловой конкуренции.
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