Никифоров предложил создать российскую криптовалюту вместо биткоина

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Биткоин, основанный на западных криптографических алгоритмах, вряд ли будет полностью легализован в РФ, однако есть возможность создать российскую криптовалюту, основанную на отечественной криптографии, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Биткоин, Etherium — это все криптовалюты, основанные на зарубежной криптографии. Россия обладает собственной школой криптографии. Я считаю, что мы вполне можем сделать криптоединицу, какой-то инструмент, основанный на технологии блокчейн, и четко прописать набор правил, в рамках которых осуществляются операции", — сказал Никифоров журналистам.

"У нас не должно быть слепого поклонения биткоину, это все для нас чуждо с точки зрения того, что они основаны не на российской криптографии", — добавил министр. Никифоров также отметил, что сам не намерен вкладываться в биткоин.

По его словам, Минкомсвязь разработала предложения о правилах, касающихся обращения в РФ криптовалют, основанных на российской криптографии. "Предложения уже подготовлены, будут внесены в правительство. Вопрос определения правил — это вопрос месяцев", — сказал министр, добавив, что также нужно будет изучить вопрос необходимости законодательных изменений.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Многие страны открыли свои рынки для криптовалют и активно их развивают, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу.

Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер. В свою очередь Минфин РФ, как сообщил замминистра Алексей Моисеев, считает, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже.